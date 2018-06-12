Соперницей Кудерметовой во втором круге турнира в Хертогенбосхе будет Бенчич

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух партиях обыграв чешку Терезу Мартинцову (LL) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. Белинда 4 раза подала навылет и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира Бенчич поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой (Q).

Хертогенбосх. Женщины. Первый круг

Фанни Штолляр (Венгрия, Q) — Чжан Шуай (Китай, 5) — 6:3, 6:3.