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Соперницей Кудерметовой во втором круге турнира в Хертогенбосхе будет Бенчич

Соперницей Кудерметовой во втором круге турнира в Хертогенбосхе будет Бенчич
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух партиях обыграв чешку Терезу Мартинцову (LL) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. Белинда 4 раза подала навылет и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира Бенчич поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой (Q).

Хертогенбосх. Женщины. Первый круг
Фанни Штолляр (Венгрия, Q) — Чжан Шуай (Китай, 5) — 6:3, 6:3.

Хертогенбосх (ж) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 13:30 МСК
Белинда
Бенчич
Тереза
Мартинцова
6:2 6:4
Хертогенбосх (ж) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 13:30 МСК
Фанни
Штолляр
Чжан
Шуай
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