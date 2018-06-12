Истомин на двух тай-брейках обыграл Кольшрайбера на старте турнира в Штутгарте

Представитель Узбекистана Денис Истомин в двух партиях обыграл немца Филиппа Кольшрайбера (5) в матче первого круга соревнований в Штутгарте – 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).



Продолжительность встречи составил 1 час 43 минуты. На счету Истомина 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6. Кольшрайбер выполнил 5 эйсов и 1 раз ошибся при подаче. Шансов взять подачу соперника немец не имел.



Следующим соперником Истомина станет ещё один представитель Германии Флориан Майер.



В параллельном матче первого раунда француз Жиль Симон не испытал проблем в игре против итальянца Маттео Виолы – 6:0, 6:3.