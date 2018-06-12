Уотсон вышла во второй круг турнира в Ноттингеме

Британская теннисистка Хитер Уотсон вышла во второй круг турнира в Ноттингеме (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу США Дэниеллу Лао (Q) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Хитер 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ноттингеме Уотсон поспорит с победительницей матча Куруми Нара (Япония) — Йоханна Конта (Великобритания, 4).