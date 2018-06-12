13 эйсов помогли Бузэрнеску одолеть Сепеде-Ройг в 1-м круге турнира в Ноттингеме

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под пятым номером, пробилась во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Михаэла 13 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бузэрнеску поспорит с представительницей США Ириной Фалькони (Q).