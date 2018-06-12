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Циципас, Жазири и Эбден вышли во второй раунд турнира в Хертогенбосхе

Циципас, Жазири и Эбден вышли во второй раунд турнира в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Грек Стефанос Циципас (5), тунисец Малек Жазири и представитель Австралии Мэттью Эбден успешно преодолели барьер первого круга травяных соревнований в Хертогенбосхе.

Циципас за 1 час и 36 минут обыграл австралийца Джона-Патрика Смита – 3:6, 6:3, 6:4. В следующем раунде Стефанос сыграет с Малеком Жазири, который оказался сильнее ещё одного представителя Австралии Макса Пёрселла – 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут.

Мэттью Эбден на 1 час и 1 минуту разобрался с 11-м номером посева соревнований американцем Тимом Смычеком – 6:2, 6:3. Его следующим соперником станет люксембуржец Жиль Мюллер (3).

Хертогенбосх (м) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 14:10 МСК
Малек
Жазири
Макс
Пёрселл
6:2 6:3
Хертогенбосх (м) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 13:45 МСК
Мэттью
Эбден
Тим
Смычек
6:2 6:3
Хертогенбосх (м) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 13:40 МСК
Стефанос
Циципас
Джон-Патрик
Смит
3:6 6:3 6:4
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