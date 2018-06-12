Сеппи проиграл на старте турнира в Хертогенбосхе

Итальянец Андреас Сеппи (8) проиграл американцу Маккензи Макдональду в матче первого круга соревнований в Хертогенбосхе – 4:6, 2:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Макдональд выполнил 3 эйса, 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6 имевшихся. На счету Сеппи 2 подачи навылет и 2 ошибки при выполнении подачи. Взять подачу соперника шансов итальянец не имел.



Соперником Макдональда по матчу второго круга станет победитель пары Вашек Поспишил (Канада) – Алекс Болт (Австралия).