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Калинская и Блинкова проиграли в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Калинская и Блинкова проиграли в первом круге турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анна Калинская (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в двух партиях проиграв бельгийке Кирстен Флипкенс со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Анна совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Флипкенс поспорит с победительницей матча Наталья Вихлянцева (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 3).

Россиянка Анна Блинкова (Q) уступила представительнице Германии Антонии Лоттнер (Q) со счётом 2:6, 6:3, 2:6.

Хертогенбосх (ж) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 15:20 МСК
Анна
Калинская
Кирстен
Флипкенс
3:6 0:6
Хертогенбосх (ж) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 14:45 МСК
Анна
Блинкова
Антония
Лоттнер
2:6 6:3 2:6
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