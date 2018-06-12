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Чорич: мой уровень даже не близок к уровню Джоковича

Чорич: мой уровень даже не близок к уровню Джоковича
Теннис / ATP

Хорват Борна Чорич прокомментировал сравнения с его соотечественником Новаком Джоковичем.

«Я много раз говорил, что согласен, что мы играем в похожем стиле, но это не значит, что мы похожи – мой уровень даже не близок к уровню Новака. Тем не менее мне очень приятно, что нас сравнивают. Мне нужно тренироваться гораздо больше, чтобы достигнуть уровня Джоковича», – цитирует Чорича Sky Sports.

Теннисисты дважды встречались между собой, и оба раза победу праздновал более опытный Новак. Различные СМИ часто называют Борну новым Джоковичем.

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