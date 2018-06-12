Бартель победила Суон и сыграет с Рыбариковой на турнире в Ноттингеме

Немецкая теннисистка Мона Бартель пробилась во второй круг турнира в Ноттингеме (Великобритания), в двух партиях обыграв хозяйку кортов Кэйти Суон (Q) со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. Мона 10 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бартель поспорит с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой (2).