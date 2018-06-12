М.Зверев поделился тактикой, с помощью которой попытается обыграть Федерера

Немец Миша Зверев прокомментировал предстоящий поединок второго круга соревнований в Штутгарте против швейцарца Роджера Федерера.



«Надеюсь, я смогу сыграть в свой лучший теннис в среду. Посмотрим, как чувствует себя Роджер. Очевидно, у меня будет больше шансов на победу, чем в том случае, если бы мы играли на Уимблдоне.



Мне всегда очень приятно играть Роджером, хоть я никогда и не выигрывал у него. Возможно, на этот раз я попробую что-то новое, а не банальную игру в «подачу и выход к сетке». В любом случае это будет очень непросто», – цитирует Зверева World Tennis USA.



В матче первого круга турнира в Штутгарте Зверев обыграл россиянина Михаила Южного.