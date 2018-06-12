Квитова, Свитолина, Халеп и Стивенс претендуют на звание лучшей теннисистки мая

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку мая 2018 года. На это звание претендуют чешка Петра Квитова, украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп и представительница США Слоан Стивенс.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится 14 июня. Победительница будет объявлена 15 июня. Также будут определены прорыв месяца и лучший удар мая.



В январе 2018 года лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в феврале — чешка Петра Квитова, в марте — японка Наоми Осака, в апреле — чешка Каролина Плишкова.