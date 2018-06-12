Барти уверенно победила Фёгель в первом круге турнира в Ноттингеме

Австралийка Эшли Барти (1) вышла во второй круг на турнире категории International в Ноттингеме (Великобритания), обыграв швейцарку Стефани Фёгель в двух партиях — 6:3, 6:3. Счёт по личным встречам стал 2-1 в пользу Эшли.



Поединок продолжался 1 час 7 минут. Барти 8 раз подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Фёгель 6 эйсов, 3 двойные и 3 упущенных брейк-пойнта.



Следующей соперницей австралийской теннисистки будет китаянка Дуань Инъин, накануне уверенно победившая россиянку Валерию Савиных (Q).

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