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Барти уверенно победила Фёгель в первом круге турнира в Ноттингеме

Барти уверенно победила Фёгель в первом круге турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Австралийка Эшли Барти (1) вышла во второй круг на турнире категории International в Ноттингеме (Великобритания), обыграв швейцарку Стефани Фёгель в двух партиях — 6:3, 6:3. Счёт по личным встречам стал 2-1 в пользу Эшли.

Поединок продолжался 1 час 7 минут. Барти 8 раз подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Фёгель 6 эйсов, 3 двойные и 3 упущенных брейк-пойнта.

Следующей соперницей австралийской теннисистки будет китаянка Дуань Инъин, накануне уверенно победившая россиянку Валерию Савиных (Q).

Ноттингем 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 15:05 МСК
Эшли
Барти
Стефани
Фёгель
6:3 6:3
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