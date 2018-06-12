Вихлянцева отыграла три матчбола, но уступила Бертенс в Хертогенбосхе

Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение в матче первого круга турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды), не справившись с местной теннисисткой Кики Бертенс (3) — 7:5, 3:6, 6:7 (5:7). При этом первую партию Наталья выиграла со счёта 3:5 и тройного сетбола соперницы, а в решающей отыгралась с 2:5 и 3 матчболов на своей подаче.



Поединок продолжался два с половиной часа. Бертенс 7 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Вихлянцевой 2 эйса, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.



Следующей соперницей Кики станет бельгийка Кирстен Флипкенс, разгромившая россиянку Анну Калинскую (WC) со счётом 6:3, 6:0.

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