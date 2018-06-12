Тарпищев: Шарапова будет среди претенденток на победу на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиянки Марии Шараповой на Уимблдоне.



«Сейчас ей надо наиграться. В теннисе в данный момент вообще нет безоговорочного лидера. Претендовать на победу в Уимблдонском турнире может десяток игроков, включая Шарапову. Много зависит от удачной сетки, не должно быть перегрузок во время самого турнира. Перегрузки у Шараповой случаются „от себя“, потому что она не играет ровно. Но это как раз вопрос игровой практики. Как только она наиграется, станет играть чище. Ей нужно подавать первым мячом под 65%. Тогда она может выиграть Уимблдонский турнир.



Игра Шараповой на „Ролан Гаррос“ — это был то блеск, то треск. Нет ещё надежности нервной системы в игре. Мы знаем Марию как самого волевого человека в женском туре, но нервная система тоже должна быть натренирована. Она ещё не выдерживает.



Если Мария сыграет ещё десяток добротных матчей и не будет травм, то в принципе можно ожидать ещё большего прогресса. Её нельзя назвать безоговорочным лидером тура, потому что она не держит ровной подачи на протяжении матча. Если бы держала, то могла бы уже и первой быть», — сказал Тарпищев в интервью «Р-Спорт».

Тарпищев: Шараповой нужно матчей 10-15, чтобы заиграть