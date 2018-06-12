Риске победила Марию в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Американка Элисон Риске вышла во второй круг турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив немку Татьяну Марию в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:2). Элисон повела по личным встречам со счётом 2-0.



Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Риске выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 12. На счету Марии 7 подач навылет, 3 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.



Во втором раунде Риске сыграет с венгеркой Фанни Штолляр (Q), победившей китаянку Чжан Шуай (5) со счётом 6:3, 6:3.

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