Гиббз прокомментировала слова Надаля о равных призовых в мужском и женском туре

Американская теннисистка Николь Гиббз прокомментировала слова Рафаэля Надаля о том, что женщины в теннисе не должны получать такие же призовые, как мужчины.



«Я вновь воспользуюсь возможностью сказать, что женщины не получают равных призовых с мужчинами в теннисе, и Надаль отлично это знает. Равные призовые есть только на крупнейших соревнованиях. Это символично и прогрессивно, но на всех обычных турнирах WTA рынок требует более низких призовых.



P.S. А вот продукт, который ценится ниже, чем мужской теннис. Просто для информации», — написала Гиббз в своём «твиттере», прикрепив видео финала «Ролан Гаррос» между румынкой Симоной Халеп и американкой Слоан Стивенс.

Надаль высказался против равных призовых в мужском и женском теннисе