Шарди вырвал победу у Гарсии-Лопеса на турнире в Хертогенбосхе

Француз Жереми Шарди добился победы над испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом в первом раунде турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) — 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4). На тай-брейке второй партии Жереми упустил четыре матчбола, включая тройной.



Поединок продолжался 2 часа 48 минут. Шарди выполнил 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Гарсии-Лопеса 6 подач навылет, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Следующим оппонентом Шарди станет его соотечественник Адриан Маннарино (1).



Во второй круг пробился также австралиец Алекс Болт (Q), одержавший волевую победу над канадцем Вашеком Поспишилом — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. Он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом (WC).

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