Савиных и Сизикова с матчбола проиграли Хон и Якупович в Ноттингеме

Россиянки Валерия Савиных и Яна Сизикова уступили австралийке Присцилле Хон и словенке Далиле Якупович в первом круге турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания) в парном разряде — 7:5, 5:7, [9:11]. В первой партии российские теннисистки отыгрались со счёта 2:5, а во второй не подали на матч, ведя — 5:4. На чемпионском тай-брейке у Валерии и Яны был один матчбол.



Матч продолжался 1 час 36 минут. Хон и Якупович выполнили 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и использовали 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Савиных и Сизиковой 1 подача навылет, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.



В четвертьфинале Хон и Якупович сыграют либо с россиянкой Аллой Кудрявцевой и украинкой Людмилой Киченок (1), либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску и британкой Хитер Уотсон.