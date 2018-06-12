Тарпищев: Надалю могут помешать травмы, а у Джоковича нет мотивации

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что испанцу Рафаэлю Надалю могут помешать травмы, а сербу Новаку Джоковичу не хватает мотивации.



«У Надаля проблемы с ногами, так что в вопросе, догонит ли он Роджера Федерера по количеству побед на турнирах „Большого шлема“, первую роль играет травматизм испанца. У Новака Джоковича другая проблема — у него нет мотивации. Он удовлетворился тем, что есть. Если он это пройдёт, тогда заиграет, а сейчас он абсолютно немотивирован. Федерер сохранил мотивацию, ставит задачу побеждать на главных турнирах. Надаль пока играет все турниры, но учитывая его травматизм и то, как он бегает, проблемы с коленями не могут уйти бесследно.



Самое опасное для Надаля — это травмы, хотя по моторности сейчас он абсолютно тот же, что и раньше. В следующем году конкуренцию Надалю на „Ролан Гаррос“ составят и Доминик Тим, и Александр Зверев. Тим при своей лучшей игре мог победить Надаля и в этом году — в четырёх сетах. Если бы матч затянулся на пять сетов, Тим бы проиграл. Но мы видели, как Надаль справился в трёх партиях, потому что нервная система позволяла Тиму играть лишь проблесками. В следующем году он уже будет опасен для Надаля, как и Зверев.



В ходе травяного сезона успешного выступления жду от Федерера, Зверева, Чилича. Может выстрелить и Хуан-Мартин дель Потро. У Надаля на траве будет гораздо больше конкурентов, нежели на других покрытиях. Конкурентом испанца на траве будет и его возраст. С годами на траве играть всё сложнее в плане нагрузки на нервную систему и мышечно-костный корсет. Считаю, что Надаль не сможет выиграть Уимблдон в силу ряда факторов.



Должен проявить себя Зверев. При хорошей сетке может здорово сыграть Карен Хачанов. Атакующая игра у Карена ещё не до конца сформирована, но он хорошо подаёт. Если будет удачный жребий, Хачанов может далеко пройти на Уимблдоне. О победе на турнире пока говорить рано, но зайти достаточно далеко он способен. Жду от него удачной игры на траве», — сказал Тарпищев в интервью «Р-Спорт».