Векич одолела Тейлор на старте турнира в Ноттингеме

Хорватка Донна Векич (6) пробилась во второй раунд турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), одолев британку Габриэллу Тейлор (WC) со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:3). Во второй и третьей партиях Векич не подала на матч при счёте 5:4.



Поединок продолжался 2 часа 57 минут. Векич выполнила 11 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Тейлор 1 подача навылет, 11 двойных и те же 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.



За выход в четвертьфинал Донна поспорит с белоруской Верой Лапко.

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