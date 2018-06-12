Бултер одержала победу над Викмайер в первом круге турнира в Ноттингеме

Британка Кэйти Бултер (WC) неожиданно вышла во второй круг турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), победив бельгийку Янину Викмайер в двух партиях — 6:4, 6:4. Ранее теннисистки никогда друг с другом не встречались.



Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Бултер выполнила 9 эйсов, допустила 1 двойную и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Викмайер 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Следующей соперницей Бултер станет австралийка Саманта Стосур (WC).