Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Бултер одержала победу над Викмайер в первом круге турнира в Ноттингеме

Бултер одержала победу над Викмайер в первом круге турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Британка Кэйти Бултер (WC) неожиданно вышла во второй круг турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), победив бельгийку Янину Викмайер в двух партиях — 6:4, 6:4. Ранее теннисистки никогда друг с другом не встречались.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Бултер выполнила 9 эйсов, допустила 1 двойную и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Викмайер 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Следующей соперницей Бултер станет австралийка Саманта Стосур (WC).

Ноттингем 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 19:25 МСК
Янина
Викмайер
Кэйти
Бултер
4:6 4:6
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент