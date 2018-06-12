Конта обыграла Нару и встретится с Уотсон в Ноттингеме

Британка Йоханна Конта (4) одержала победу в матче первого раунда турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), пройдя японку Куруми Нару в двух партиях — 6:2, 6:3. Йоханна повела по личным встречам со счётом 7-1.



Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Конта выполнила 7 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Нары 2 подачи навылет, 1 двойная и 2 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге Конту ожидает британское дерби с Хитер Уотсон.