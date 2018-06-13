Шарапова: вернулась к команде Sugarpova, слежу за прогрессом в Чикаго

Россиянка Мария Шарапова в перерыве между «Ролан Гаррос», где она дошла до четвертьфинала, и стартом травяного сезона занялась делами Sugarpova — её линии жевательных конфет, которая существует с 2012 года.

«Я вернулась к команде Sugarpova и слежу за нашим прогрессом на конфетной ярмарке в Чикаго. Наблюдаю за маленьким прототипом подарка в виде теннисной банки. Какие трюфели лучше положить внутрь?», — написала Шарапова в своём «инстаграме».

В четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 1:6.