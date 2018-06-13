Кузнецова: желаю, чтоб наши футболисты играли в своё удовольствие, не перегорели

Теннисистки Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова записали обращение к сборной России по футболу, которая 14 июня стартует на чемпионате мира матчем с командой Саудовской Аравии.

«Желаю нашей сборной на чемпионате мира по футболу, чтобы ребята играли в своё удовольствие,

чтобы не перегорели. Мы в вас, будем поддерживать. Конечно, удачи всем и без травм», —

сказала Кузнецова.

«Хотелось бы пожелать нашей сборной удачи, хорошей игры, как можно больше голов и красивой, зрелищной игры. Насколько я знаю, голов мы забивали раньше не очень много», — пожелала Веснина.

«Мальчики, удачи. Побеждайте, играйте хорошо», — кратко напутствовала Павлюченкова.

«Хочу пожелать нашим футболистам, чтобы они ничего не боялись, верили в себя, видели свою мечту, которой хотят добиться, и всё у них получится. Удачи вам, ребята», — сказала Макарова.

Видео доступно на «Чемпионате».