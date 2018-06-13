Бычкова: нет сомнений, что Рафа будет стараться обойти Роджера по титулам на ТБШ

Российская теннисистка, тренер и телекомментатор Екатерина Бычкова в своей колонке на «Чемпионате» прокомментировала завоевание испанцем Рафаэлем Надалем своего 11-го титула на «Ролан Гаррос».

«В победе Рафаэля Надаля не было сомнений ещё до начала турнира. Да, он проиграл Доминику Тиму в Мадриде, но в Париже я не ждала от него сенсации. Я надеялась, что он сможет выиграть сет на «Ролан Гаррос», но не получилось. Пока Доминик к этому ещё не готов. Впрочем, как показал турнир, никто, кроме Диего Шварцмана, тоже не сумел зацепить у Надаля хотя бы партию. Но при этом я думаю, что уже в следующем году Рафаэлю будет труднее. Подтянутся Зверев, Чён и другие молодые ребята, которые наверняка попробуют как минимум навязать борьбу. Сейчас пока разница большая, у этих ребят ещё нет нужного опыта, но совсем скоро всё может поменяться.

Теперь у Рафаэля стало 17 выигранных «Шлемов», а у Федерера осталось 20. Конечно, у испанца есть шансы догнать своего соперника. Тут нет никаких сомнений: Надаль будет стремиться к тому, чтобы превзойти швейцарца. У них идёт такая «гонка вооружений», и в том числе благодаря ней Федерер всё ещё продолжает играть. Наличие Надаля за спиной помогает Роджеру настраиваться на каждый турнир «Большого шлема» и мотивирует его. Кстати напомню, что года три назад мы обсуждали, сумеет ли Надаль выйти из кризиса и вновь начать побеждать. Его многие списывали со счетов, а теперь посмотрите, где он находится", — написала Бычкова.

Бычкова: думаю, что от Шараповой мы ещё дождёмся больших успехов