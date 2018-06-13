Свитолина отказалась от участия в Moscow River Cup

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина отсутствует в заявочном листе турнира Moscow River Cup, первый розыгрыш которого пройдёт в столице России в период с 23 по 28 июля.



Первым номером посева теперь может стать немка Юлия Гёргес, вслед за ней на данный момент располагается россиянка Дарья Касаткина.



При этом стало известно имя ещё одной теннисистки, которая сыграет в Москве – ею стала экс 11-я ракетка мира француженка Ализе Корне.

Последним визитом Свитолиной в Россию стал Кубок Кремля — 2016, после финала которого она заявила о поступавших ей угрозах.