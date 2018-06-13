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Барти: для первого матча на траве я сыграла достаточно чисто

Барти: для первого матча на траве я сыграла достаточно чисто
Теннис / WTA

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира в Ноттингеме (Великобритания) над швейцаркой Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:3.

«Каждая неделя на грунте приближала нас к травяному сезону. Для первого матча на траве я сыграла достаточно чисто. Я очень этому рада. Переход с грунта на траву дался мне относительно легко. После „Ролан Гаррос“ я даже пару раз потренировалась на Уимблдоне.

Мне придаёт уверенности то, что в прошлом году я хорошо выступила в этой части сезона. Я чувствую, что могу постараться сделать это вновь. Красота тенниса на траве в том, что с каждым матчем ты прибавляешь. Игровая практика — это лучшая возможность что-то исправить в своих действиях на корте.

В Страсбурге я уже была первым номером посева. Ощущения были отличные. Конечно, необычно было видеть своё имя рядом с первым номером, но, в конце концов, я просто являюсь участницей турнира, как и все остальные", — цитирует Барти официальный сайт тура.

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Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
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