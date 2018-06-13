Конта: я наслаждаюсь испытаниями, с которыми вынуждена столкнуться

Британка Йоханна Конта прокомментировала победу в матче первого круга турнира в Ноттингеме (Великобритания) над японкой Куруми Нарой со счётом 6:2, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Хитер Уотсон.

«Я очень рада, что выиграла свой первый матч на траве. Я хотела бороться за каждое очко, вне зависимости от уровня своей игры. Я стремилась сражаться с первого и до последнего розыгрыша. Думаю, у меня это получилось. Довольна своим состоянием. Важно не сравнивать его с прошлогодним. Я наслаждаюсь испытаниями, с которыми вынуждена столкнуться, и на каждом турнире стараюсь дойти до конца.

Лёгких матчей не бывает, вне зависимости от того, с кем предстоит сыграть. Я знаю, что Хитер здорово играет на этом покрытии. К тому же ей нравится выступать дома. Это будет прекрасный матч. С нетерпением жду этого противостояния. Возможность участвовать в турнире и бороться — это позитив для меня", — цитирует Конту официальный сайт тура.