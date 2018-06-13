Бенчич: я утратила автоматизм в своей игре

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, обыгравшая на старте турнира в Хертогенбосхе чешку Терезу Мартинцову со счётом 6:2, 6:4, рассказала о восстановлении от травмы и оценила своё нынешнее состояние.

«Последние несколько месяцев были сложными для меня. Я отдыхала 6-8 недель, стараясь не нагружать ногу. Я старалась поддерживать форму, ездила не велосипеде, выполняла обычные упражнения. Немного тренировалась, но не в полную силу. Я была в определённой степени готова к „Ролан Гаррос“, но тренировалась не слишком много. Неплохо себя чувствовала, но, конечно, нужно больше тренироваться. Тем не менее я решила отправиться в Париж, чтобы просто сыграть.

Я неожиданно для себя победила в первом круге и во втором выступила неплохо, но в целом чувствовала, что не показываю свой теннис. Но для такого количества тренировок это нормально. Теперь мне стало лучше. Я могу нормально тренироваться. Когда ты долго не играешь, то теряешь в некоторых компонентах: в расчёте времени, в видении ситуации. Это нелегко. Всё это возвращается с игровой практикой. На тренировках это не восстановишь. Нужно провести много матчей. Эти ощущения возвращаются, когда проводишь 5-6 матчей на турнире и играешь в финале. Тебе уже не нужно думать — всё происходит автоматически. Я же этот автоматизм утратила. Нужно работать, и рано или поздно он вернётся. Но без него приходится нелегко.

Мне нравится выступать на траве, потому что для такого покрытия не нужно адаптировать свою игру. Здесь всё идеально благодаря низкому отскоку. Мне он нравится. Ощущения на траве гораздо лучше, чем на грунте.

В этом году всё немного иначе, потому что я сыграла не так много. Надеюсь, выступление на траве придаст мне уверенности. Пока всё отлично. Я провела прекрасный матч и комфортно себя чувствовала на корте. Надеюсь продолжить в том же духе", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.