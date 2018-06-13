Бенчич: опасно сравнивать себя с собой прежней, это может тебя уничтожить

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, обыгравшая на старте турнира в Хертогенбосхе чешку Терезу Мартинцову со счётом 6:2, 6:4, рассказала о сложности возвращения в тур после травмы.

«У тебя всегда есть большие ожидания, потому что ты помнишь, как здорово играла раньше. Опасно сравнивать себя с собой прежней, это может тебя уничтожить. Иногда я слишком строга к себе и сравниваю свою форму с тем пиком, на котором была раньше, когда много играла и находила свой ритм. Это несправедливо. Но я стараюсь достичь идеала на тренировках и в матчах. Важно то, что я помню, как хорошо выступала прежде. И даже если я играю плохо, главное — я играю. Это здорово. Нужно всегда напоминать себе об этом.

Я знаю, что если буду здорова, то могу добиться много. Но я боюсь вновь получить травму. Когда испытываю боль, сразу начинаю паниковать. Конечно, всегда есть сомнения в том, что ты можешь вернуться на прежний уровень, но, тренируясь с другими девушками, я вижу, что ещё могу играть. Вера очень важна, так как ты видишь, как другие прибавляют, а ты — нет.

Иногда важно просто отключить голову и играть. Чем больше знаешь о теннисе, тем хуже", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.

Бенчич: я утратила автоматизм в своей игре