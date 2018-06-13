Надаль: я обычный парень, добивающийся невероятных вещей

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как реагирует на высказывания журналистов и болельщиков о том, что он является настоящей легендой и «грунтовым королём».

«Я обычный парень, добивающийся невероятных вещей. Это реальность. Я не думаю о сравнениях, у меня нет на это времени. Не хочу показаться каким-то особенным, но выиграть один турнир „Большого шлема“ 11 раз — это действительно уникально.

Я просто работаю каждый день и чувствую уверенность в своих силах. Я выиграл 86 из 88 матчей в Париже. Может, примерно в 75 играх я выходил на корт, думая, что могу как победить, так и проиграть. Это один из ключей к успеху. Я просто благодарен за всё, чего достиг. Думаю, есть люди, которые работают даже усерднее меня.

То, что в заголовках меня называют главным фаворитом, ничего не значит. Я думаю о себе и своей команде. Стараюсь готовиться к «Ролан Гаррос» как можно лучше и, когда выхожу на корт, пытаюсь выложиться по полной. Также я полагаюсь на свой опыт", — цитирует Надаля официальный сайт тура.