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Надаль: я обычный парень, добивающийся невероятных вещей

Надаль: я обычный парень, добивающийся невероятных вещей
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как реагирует на высказывания журналистов и болельщиков о том, что он является настоящей легендой и «грунтовым королём».

«Я обычный парень, добивающийся невероятных вещей. Это реальность. Я не думаю о сравнениях, у меня нет на это времени. Не хочу показаться каким-то особенным, но выиграть один турнир „Большого шлема“ 11 раз — это действительно уникально.

Я просто работаю каждый день и чувствую уверенность в своих силах. Я выиграл 86 из 88 матчей в Париже. Может, примерно в 75 играх я выходил на корт, думая, что могу как победить, так и проиграть. Это один из ключей к успеху. Я просто благодарен за всё, чего достиг. Думаю, есть люди, которые работают даже усерднее меня.

То, что в заголовках меня называют главным фаворитом, ничего не значит. Я думаю о себе и своей команде. Стараюсь готовиться к «Ролан Гаррос» как можно лучше и, когда выхожу на корт, пытаюсь выложиться по полной. Также я полагаюсь на свой опыт", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос»
Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».
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