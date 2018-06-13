Надаль: не считаю Зверева и Тима своими принципиальными соперниками

11-кратный победитель Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль признался, что не считает принципиальным соперничество с немцем Александром Зверевым и австрийцем Домиником Тимом.

«Сложно считать их принципиальными соперниками, потому что они гораздо моложе, и мы находимся на разных этапах карьеры. Это другой тип противостояния. Я не рос вместе со Зверевым и Тимом, наши карьеры не шли параллельно. Просто так случилось, что сейчас мы пересеклись. Поэтому я не считаю их своими принципиальными соперниками.

Такие соперничества возникают органично. Не стоит называть их моими главными противниками, чтобы просто как-то их окрестить. У меня есть главные оппоненты, которые всё ещё выступают. Это формировалось годами. Я боролся, страдал и превосходил их", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Надаль: я обычный парень, добивающийся невероятных вещей