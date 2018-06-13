Медведев: раньше я восстанавливался просмотром ТВ, теперь – ледяными ваннами

Россиянин Даниил Медведев рассказал об изменениях в восстановительных процессах и питании, которые привели к положительным сдвигам в его карьере.



«Ранее я уделял значительно меньше внимания своему питанию и восстановлению. На завтра я мог запросто съесть пару круассанов, а после трёхчасового матча просто приходил в номер и ложился смотреть телевизор. Сейчас в дело пошли каши и ледяные ванны.



Мой первый титул в Сиднее был потрясающим опытом, но даже если я проигрываю, важно осознать, что я отдал всё и показал хороший теннис – просто соперник был в этот день лучше», – цитирует Медведева официальный сайт ATP.

22-летний теннисист располагается на 51-й строчке в рейтинге ATP.