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Медведев: раньше я восстанавливался просмотром ТВ, теперь – ледяными ваннами

Медведев: раньше я восстанавливался просмотром ТВ, теперь – ледяными ваннами
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев рассказал об изменениях в восстановительных процессах и питании, которые привели к положительным сдвигам в его карьере.

«Ранее я уделял значительно меньше внимания своему питанию и восстановлению. На завтра я мог запросто съесть пару круассанов, а после трёхчасового матча просто приходил в номер и ложился смотреть телевизор. Сейчас в дело пошли каши и ледяные ванны.

Мой первый титул в Сиднее был потрясающим опытом, но даже если я проигрываю, важно осознать, что я отдал всё и показал хороший теннис – просто соперник был в этот день лучше», – цитирует Медведева официальный сайт ATP.

22-летний теннисист располагается на 51-й строчке в рейтинге ATP.

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