Надаль: без поддержки семьи, команды и друзей я бы уже закончил карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об изменениях, которые произошли с ним с момента первой победы на «Ролан Гаррос».
«Я понимал важность победы на „Ролан Гаррос“ в 2005 году, но никак не мог предположить, что она окажет эффект в будущем. Я могу лишь сравнить свою игру. Может быть, у меня стало меньше энергии, но знаний стало больше. Я стал старше и мудрее.
Уже долгое время я работаю с одной и той же командой, за некоторыми исключениями. Считаю особенным то, что дядя Тони был со мной на «Ролан Гаррос». Во-первых, он член семьи и к тому же знает меня лучше всех. Правда в том, что без поддержки семьи, команды и друзей я бы уже закончил карьеру", — цитирует Надаля официальный сайт тура.
Надаль: не считаю Зверева и Тима своими принципиальными соперниками
Надаль: я обычный парень, добивающийся невероятных вещей
Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос»
Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».