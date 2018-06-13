Надаль: без поддержки семьи, команды и друзей я бы уже закончил карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об изменениях, которые произошли с ним с момента первой победы на «Ролан Гаррос».

«Я понимал важность победы на „Ролан Гаррос“ в 2005 году, но никак не мог предположить, что она окажет эффект в будущем. Я могу лишь сравнить свою игру. Может быть, у меня стало меньше энергии, но знаний стало больше. Я стал старше и мудрее.

Уже долгое время я работаю с одной и той же командой, за некоторыми исключениями. Считаю особенным то, что дядя Тони был со мной на «Ролан Гаррос». Во-первых, он член семьи и к тому же знает меня лучше всех. Правда в том, что без поддержки семьи, команды и друзей я бы уже закончил карьеру", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

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