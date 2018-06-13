Федерер назвал своих главных конкурентов на Уимблдоне

11-кратный финалист Уимблдона швейцарец Роджер Федерер озвучил список теннисистов, которых, по его мнению, будет очень непросто обыграть на главном травяном турнире сезона.



«Надаль. Он подойдёт в прекрасной форме к Уимблдону. Рафа дважды выигрывал в Лондоне и из года в год становился лучше на траве. Он начал играть более агрессивно на быстрых поверхностях.



Я не думал о том, кто может стать фаворитом турнира, но в голову сразу же приходят фамилии Чилича, дель Потро и Джоковича. Надеюсь, Новак вернётся сильным. В этом году он уже показал хороший уровень тенниса. Возвращение Маррея и Вавринки также стало бы отличной новостью.



Совсем забыл об одном парне. Как насчёт Александра Зверева? Думаю, он многому научился в Париже и выдаст прекрасный сезон. Его подача и приём дают ему все возможности для успешных выступлений на траве», – цитирует Федерера World Tennis USA.