Троицки отказался выходить на доигровку матча с Лопесом в Штутгарте

Серб Виктор Троицки отказался от продолжения борьбы в матче первого круга соревнований в Штутгарте c испанцем Фелисьяно Лопесом (8). Встреча была остановлена при счёте 6:1 в пользу Лопеса накануне – помешал дождь. На доигровку сербский теннисист выходить отказался, сославшись на травму.



Теннисисты успели провести на корте лишь 23 минуты. На счету испанского теннисиста 6 эйсов, 1 двойная ошибка. Троицки отметился 1 подачей навылет и 2 ошибками при подаче. Соперником Лопеса по второму кругу станет француз Жиль Симон.