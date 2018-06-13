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Троицки отказался выходить на доигровку матча с Лопесом в Штутгарте

Троицки отказался выходить на доигровку матча с Лопесом в Штутгарте
Теннис / ATP

Серб Виктор Троицки отказался от продолжения борьбы в матче первого круга соревнований в Штутгарте c испанцем Фелисьяно Лопесом (8). Встреча была остановлена при счёте 6:1 в пользу Лопеса накануне – помешал дождь. На доигровку сербский теннисист выходить отказался, сославшись на травму.

Теннисисты успели провести на корте лишь 23 минуты. На счету испанского теннисиста 6 эйсов, 1 двойная ошибка. Троицки отметился 1 подачей навылет и 2 ошибками при подаче. Соперником Лопеса по второму кругу станет француз Жиль Симон.

Штутгарт 2018. 1-й круг
13 июня 2018 года, среда. 13:30 МСК
Виктор
Троицки
Фелисьяно
Лопес
1:6 Rt
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