Циципас: я так долго ждал травяного сезона

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы над австралийцем Джон-Патриком Смитом на старте турнира в Хертогенбосхе со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«Очень приятно было вернуться на травяное покрытие. Я так долго ждал этой части сезона. У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении на траве. Я выиграл юниорский Уимблдон в парном разряде. Я очень благодарен за возможность выступить на центральном корте перед столь большой аудиторией. Мне удалось продемонстрировать свой лучший теннис во втором и третьем сетах», — цитирует Циципаса официальный сайт тура.