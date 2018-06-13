Халеп: если ты не сдаёшься, можешь достичь чего угодно

Румынка Симона Халеп рассказала о своём стремлении к победам, которое помогло ей завоевать первый в карьере турнир «Большого шлема».



«Три финала «Больших шлемов» за год значат для меня очень много. Тот факт, что я не сдалась после прошлых неудач, говорит о том, что я сильна духом. Я люблю соревноваться, мне нравится теннис, и последние 12 месяцев доказали мне, что, если ты не сдаёшься, можешь достичь чего угодно.



Надеюсь, румынские дети увидят это и будут больше верить в себя. Для меня важен любой турнир, и мне кажется, что, если я не буду на сто процентов концентрироваться на каждых соревнованиях, мне не удастся это сделать и на мэйджорах», – цитирует Симону World Tennis USA.

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