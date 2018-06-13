Агасси назвал имена американцев, которые могут заменить Федерера и Надаля

Экс-первая ракетка мира Андре Агасси назвал имена двух самых перспективных американских теннисистов, способных заменить в туре Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.



«Фрэнсис Тиафо и Райлли Опелка имеют очень высокий потенциал в туре. Фрэнсис кажется мне невероятным атлетом. Его работа над собой впечатляет и может стать серьёзным фактором для успешных выступлений в ближайшее время.



Опелка может то, чему нельзя научиться. Его рост 208 см, и это даёт ему преимущество. Когда мы говорим о лучших в мире, нужно обращать внимание на уникальных теннисистов. Возможно, именно это и позволит ему бороться с лучшими», – цитирует Агасси Daily Express.



Лучшим результатом Тиафо в рейтинге ATP была 56-я позиция. 20-летний Опелка располагается на 153-й строчке в мировом рейтинге.