Шаповалов проиграл 169-й ракетке мира на старте турнира в Штутгарте

Канадец Денис Шаповалов (6) неожиданно уступил представителю Индии Праджнешу Гуннесварану в матче первого раунда соревнований в Штутгарте – 6:7 (6:8), 6:2, 1:6.



Продолжительность матча составила 1 час 51 минута. На счету Гуннесварана 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Шаповалов выполнил 8 подач навылет, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.



Следующим соперником Гуннесварана, попавшего в основную сетку через квалификацию, станет представитель Аргентины Гидо Пелья.