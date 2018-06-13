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Шаповалов проиграл 169-й ракетке мира на старте турнира в Штутгарте

Шаповалов проиграл 169-й ракетке мира на старте турнира в Штутгарте
Теннис / ATP

Канадец Денис Шаповалов (6) неожиданно уступил представителю Индии Праджнешу Гуннесварану в матче первого раунда соревнований в Штутгарте – 6:7 (6:8), 6:2, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 51 минута. На счету Гуннесварана 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Шаповалов выполнил 8 подач навылет, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Гуннесварана, попавшего в основную сетку через квалификацию, станет представитель Аргентины Гидо Пелья.

Штутгарт 2018. 1-й круг
13 июня 2018 года, среда. 12:10 МСК
Праджнеш
Гуннесваран
Денис
Шаповалов
7:6 2:6 6:3
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