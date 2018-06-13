Розуолл: счастлив, что не играю в нынешнее время

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» австралиец Кен Розуолл прокомментировал вклад Рафаэля Надаля в теннис.



«Счастлив, что не играю в нынешнее время. Сейчас каждый теннисист – исключительный профессионал и спортсмен. Никакие слова не могут выразить то, что мы думаем об игре Надаля и о том, что он сделал для тенниса во всём мире», – цитирует Розуолла World Tennis USA.



На счету 83-летнего Розуолла четыре победы на Открытом чемпионате Австралии и два выигранных финала «Ролан Гаррос». Именно Кен вручал Надалю 11-й трофей Открытого чемпионата Франции.

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