10 эйсов помогли Копилу выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Представитель Румынии Мариуш Копил в трёх партиях обыграл японца Юити Сугиту (7) в матче первого раунда соревнований в Хертогенбосхе – 7:5, 4:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету Копила 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 имевшихся. Сугита выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.



Следующим соперником Мариуша Копила станет победитель пары Жиль Мюллер (Люксембург, 3) – Мэттью Эбден (Австралия).