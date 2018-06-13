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10 эйсов помогли Копилу выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

10 эйсов помогли Копилу выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Представитель Румынии Мариуш Копил в трёх партиях обыграл японца Юити Сугиту (7) в матче первого раунда соревнований в Хертогенбосхе – 7:5, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету Копила 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 имевшихся. Сугита выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

Следующим соперником Мариуша Копила станет победитель пары Жиль Мюллер (Люксембург, 3) – Мэттью Эбден (Австралия).

Хертогенбосх (м) 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 12:10 МСК
Мариуш
Копил
Юити
Сугита
7:5 4:6 6:4
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