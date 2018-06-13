Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Бузэрнеску стала первой четвертьфиналисткой турнира в Ноттингеме

Бузэрнеску стала первой четвертьфиналисткой турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под пятым номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу США Ирину Фалькони (Q) со счётом 6:3, 5:7, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Михаэла трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 3) — Дениса Аллертова (Чехия).

Ноттингем 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 13:15 МСК
Ирина
Фалькони
Михаэла
Бузэрнеску
3:6 7:5 3:6
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент