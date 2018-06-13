Дзаламидзе и Воскобоева вышли в 1/4 финала турнира в Ноттингеме в парном разряде

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли в четвертьфинал турнира в Ноттингеме (Великобритания) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли австралийку Арину Родионову и украинку Ольгу Савчук со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

За выход в полуфинал соревнований Дзаламидзе и Воскобоева поспорят с Алицией Росольской из Польши и американкой Эбигейл Спирс, посеянными под третьим номером.