Сёдерлинг: Федерер должен поблагодарить меня за победу над Надалем

Швед Робин Сёдерлинг в очередной раз вспомнил эпизод, благодаря которому он навсегда вошёл в историю тенниса. В 2009 году он стал первым, кому удалось выиграть на Открытом чемпионате Франции у испанца Рафаэля Надаля. Впоследствии он уступил в финале швейцарцу Роджеру Федереру. Та победа на «Ролан Гаррос» так и осталась для него единственной в карьере.



«Я по-прежнему жду благодарности от Роджера за ту мою победу над Надалем. Думаю, когда он увидел итоговый счёт, он был счастлив.



Да, возможно, он и сам победил бы тогда Надаля в финале, но если нет – приезжал бы в Париж из года в год. Теперь у него есть этот трофей, и он сознательно не играет на грунте, чтобы продлить свою карьеру как можно дольше. Думаю, это правильное решение», – цитирует Сёдерлинга World Tennis USA.

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