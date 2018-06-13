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Рыбарикова проиграла Бартель во втором круге турнира в Ноттингеме

Рыбарикова проиграла Бартель во втором круге турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях уступив представительнице Германии Моне Бартель со счётом 3:6, 6:1, 5:7. Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Магдалена трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Бартель поспорит с победительницей противостояния Донна Векич (Хорватия, 6) — Вера Лапко (Беларусь).

Ноттингем 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 14:10 МСК
Мона
Бартель
Магдалена
Рыбарикова
6:3 1:6 7:5
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