Рыбарикова проиграла Бартель во втором круге турнира в Ноттингеме

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях уступив представительнице Германии Моне Бартель со счётом 3:6, 6:1, 5:7. Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Магдалена трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Бартель поспорит с победительницей противостояния Донна Векич (Хорватия, 6) — Вера Лапко (Беларусь).