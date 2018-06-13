Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Тренировка сборной Германии
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Хьюитт и Болт проиграли на старте парного турнира в Хертогенбосхе

Хьюитт и Болт проиграли на старте парного турнира в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Австралийцы Ллейтон Хьюитт и Алекс Болт не сумели преодолеть барьер первого раунда парных соревнований в Хертогенбосхе, в двух партиях уступив Рэйвену Клаасену (2) и Майклу Винусу (2) – 5:7, 5:7.

Матч продолжался 1 час и 15 минут. На счету победителей 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6 имевшихся. Хьюитт и Болт 5 раз подали навылет, 4 ошиблись при подаче и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов.

37-летний Хьюитт играет лишь на втором турнире в паре с Болтом. Неделей ранее австралийский дуэт добрался до полуфинала соревнований в Сёрбитоне.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент