Якупович пробилась в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Словенская теннисистка Далила Якупович вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме (Великобритания) в двух партиях обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Далила трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Якупович поспорит с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Йоханна Конта (Великобритания, 4).