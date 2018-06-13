Блинкова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе в парном разряде

Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Германии Никола Гойер не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) в парном разряде, в двух партиях проиграв швейцарке Ксении Кнолль и британке Анне Смит, посеянным под четвёртым номером, со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

За выход в полуфинал соревнований Кнолль и Смит поспорят с представительницами Австралии Джессикой Мур и Эллен Перес. Турнир завершится 17 июня.