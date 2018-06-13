Томич победил Хасе во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Австралийский теннисист Бернард Томич (Q) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250, который проходит на травяных кортах в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге он обыграл голландца Робина Хасе (6) со счётом 6:3, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Томич выполнил 13 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Хасе 9 эйсов и 1 упущенный брейк-пойнт, голландец обошёлся без двойных ошибок.



За выход в полуфинал турнира Томич поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия) – Фернандо Вердаско (Испания, 4).

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